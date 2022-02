https://ir.sputniknews.com/20220208/بهترین-نوشیدنی-برای-لاغری-10046739.html

متخصص تغذیه در خصوص فواید کوکتل پروتئینی برای ماهیچه ها و از بین رفتن چربی توضیح داد. 08.02.2022, اسپوتنیک ایران

به گزارش اسپوتنیک، متخصص تغذیه کورتنی دانجلو به Eat This, Not That! گفت: " کوکتل پروتئینی یا اسموزی بهترین نوشیدنی برای سوزاندن چربی های شکم است."به گفته ی این متخصص، افرادی که رژیم غذایی دارند اغلب درباره غذا فکر می کنند اما نوشیدنی ها را در نظر نمی گیرند. این کارشناس یادآوری کرد که نوشیدنی های گازدار شیرین و آب میوه ها حاوی میزان زیادی شکر است که ارزش غذایی و فایده ندارند. آنها ممکن است به سرعت باعث افزایش وزن شوند.این متخصص خاطر نشان کرد: " یکی از بهترین روش ها برای لاغری دور کمر نوشیدنی با پروتئین بالاست مانند کوکتل های پروتئینی و اسموزی ها."وی یادآوری کرد که پروتئین برای از بین بردن چربی بسیار مفید است. این متخصص توضیح داد: " اولا نوشیدنی های پروتئینی می توانند احساس سیری در فرد به وجود آورده و گرسنگی را از بین ببرند که همیشه برای رژیم غذایی مهم است. ثانیا پروتئین به بهبود متابولیسم با افزایش حجم ماهیچه ها کمک می کند."

