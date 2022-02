۹ ماده غذایی موثر در طول عمر انسان

https://ir.sputniknews.com/20220207/-ماده-غذایی-موثر-در-طول-عمر-انسان-10037981.html

تغذیه یکی از فاکتورهایی است که در ادامه حیات نقش اساسی و مهمی دارد. 07.02.2022

به گزارش اسپوتنیک به نقل از روزنامه آمریکایی Eat This, Not That مواد غذایی هستند که تاثیر مثبتی روی بدن دارند.نویسنده مقاله به این مطلب اشاره می کند که در مناطق مختلف جهان از جمله کشورهای ایتالیا، ژاپن، یونان، کاستاریکا و آمریکا این مواد غذایی به وفور یافت می شوند.لیست مواد غذایی که افرادی با بیشتر از ۱۰۰ سال مصرف می کنند در زیر آمده است:۱. آوکادو : این یک ماده غذایی استاندارد در لاما لیندا کالیفرنیا است. دانشمندان از مجله ناشنال جغرافی تاکید می کنند که این میوه سطح کلسترول را کاهش داده، کلسیم فراوان داشته و چاقی، دیابت را به وضوح کم کرده و به حفظ وزن و تعادل بدن کمک می کند.۲. لوبیا : این ماده غذایی حاوی مواد ی است که با بیماری های مختلف مقابله می کند. به طور مثال لوبیا سبز باعث پیشگیری از سرطان، بیماری های قلبی، عروقی و دیابت می شود.۳. سیر: احتمال ابتلا به بیماری های خاصی را که اغلب در روند پیری ظاهر می شوند کم می کند. همچنین این ماده غذایی از سرطان، دیابت، بیماری های قلبی و عروقی جلوگیری می کند.۴. سیب زمینی: سیب زمینی بنفش شیرین به دلیل ترکیبات آنتوسیانین به پیشگیری از بیماری های مختلف کمک می کند. سیب زمینی سفیر خطر ابتلا به دیابت را کاهش می دهد.۵. روغن زیتون: مجله Nutrientsخاطر نشان می کند که این روغن برای بدن انسان بسیار مفید است. به طور مثال از اضافه وزن جلوگیری کرده، فشار خون را کاهش داده و از سرطان جلوگیری می کند.۶. ماهی سالمون: سرشار از امگا ۳ است و باعث کاهش بیماری های التهابی شده و از ناراحتی های قلبی جلوگیری می کند.۷. نان خمیر ترش: این نان را در ساردینای ایتالیا تهیه می کنند. باعث سیری شده و همچنین قند خون را افزایش نمی دهد.۸. گوجه: به خاطر وجود آنتی اکسیدان لیکوپن ، از التهاب جلوگیری کرده، فشار خون را کاهش می دهد. احتمال ابتلا به سندروم متابولیک و سکته را کم می کند. گوجه فرنگی به طور کل برای سلامت قلب مفید است. گوجه فرنگی گیلاسی به سرطان پروستات کمک می کند.۹. شراب: دانشمندان تا کید می کنند که شراب قرمز برای قلب بسیار مفید است. حاوی پولیفنول و آنتی اکسیدان است. اما باید درست و به جا مصرف شود.

