حضور زیبای بانوان در ورزشگاه آزادی در جریان دیدار ایران و عراق + ویدئو

در دیدار تیم های فوتبال ایران و عراق تعدادی از بانوان در ورزشگاه آزادی حضور دارند و این دیدار را از نزدیک تماشا می کنند. 27.01.2022, اسپوتنیک ایران

ایران

عراق

به گزارش اسپوتنیک، تیم های فوتبال ایران و عراق از مرحله گروهی مقدماتی راه یابی به جام جهانی قطر در ورزشگاه آزادی به مصاف هم رفته اند.در این دیدار مجوز حضور 10 درصد از هواداران را در ورزشگاه داده اند و در این میان هم بانوان هم در ورزشگاه آزادی حضور پررنگی دارند. View this post on Instagram A post shared by ❤شیراز|𝐒𝐡𝐢𝐫𝐚𝐳❤صفحه اختصاصی (@shiraz_photo)

ایران, عراق