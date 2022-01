https://ir.sputniknews.com/20220115/خطر-غیرمنتظره--قهوه-معلوم-شد-9819717.html

خطر غیرمنتظره قهوه معلوم شد

خطر غیرمنتظره قهوه معلوم شد

سوء مصرف الکل، نوشیدنی های شیرین و قهوه می تواند منجر به بروز آسیب مغزی و اختلالات شناختی شود. 15.01.2022, اسپوتنیک ایران

2022-01-15T13:48+0330

2022-01-15T13:48+0330

2022-01-15T13:48+0330

جهان

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.ir.sputniknews.com/img/379/44/3794488_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_66351d33c2c907cba5b642f51381de5b.jpg

به گزارش اسپوتنیک این مطلب را پورتال Eat This, Not That! با استناد به گزارش متخصصان تغذیه آمریکا اطلاع داده است.کارشناسان از جمله هشدار می دهند: "مقدار زیاد الکل به سرعت نورون های مغز را از بین می برد و بنابراین نوشیدن منظم مشروبات الکلی می تواند به طور جدی به مغز آسیب برساند".بسیار مهم است که از قهوه سوء استفاده نکنید. کافئین در مقادیر کم تأثیر مثبتی بر عملکردهای شناختی دارد، اما مصرف بیش از حد آن تأثیری کاملاً معکوس دارد و بیش از شش فنجان از این نوشیدنی در روز می تواند باعث کوچک شدن مغز و ایجاد زوال عقل شود.نوشیدنی های سرشار از قند نیز می توانند تأثیر منفی بر عملکرد مغز داشته باشند.قبلاً اطلاع حاصل شده بود که قند می تواند تأثیر مضری بر عملکرد مغز داشته باشد و نوشیدنی های حاوی مقدار زیادی از آن مغز را از بین می برد و به مرور زمان منجر به کاهش قشر جلوی مغز می شود. همانطور که مشخص شد، اگر فردی روزانه یک یا دو لیوان نوشیدنی شیرین بنوشد، مغز او 5.8 سال و اگر بیش از دو لیوان باشد، 11 سال پیرتر است.زوال عقل، مرض اکتسابی است و به معنای کاهش مداوم فعالیت شناختی همراه با از دست دادن بخشی از دانش و مهارت‌های عملی به دست آمده قبلی در انسان می باشد. بیشتر اوقات، این وضعیت در سنین بالا رخ می دهد. سالانه حدود ده میلیون مورد جدید زوال عقل در سراسر جهان ثبت می شود.

https://ir.sputniknews.com/20211203/پس-از-امتناع-کامل-از-قهوه-چه-اتفاقی-در-بدن-شما-می-افتد--9449668.html

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

جهان