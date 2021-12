https://ir.sputniknews.com/20211227/گروه-chemrar-از-اثربخشی-داروی-روسی-آویفاویر-در-برابر-سویه-های-جدید-کرونا-دلتا-و-امیکرون-خبر-داد-9667816.html

گروه ChemRar از اثربخشی داروی روسی آویفاویر در برابر سویه‌ های جدید کرونا دلتا و اُمیکرون خبر داد

آویفاویر (INN: favipiravir) به طور موثر با گونه‌ های مختلف ویروس سارس-کوو-۲، از جمله دلتا و اُمیکرون مبارزه می‌کند، زیرا بر سیستم‌ های تکثیر ژنتیکی بسیار... 27.12.2021, اسپوتنیک ایران

اسپوتنیک - ویروس حتی با قرار گرفتن طولانی مدت در معرض سلول های عفونی قادر به ایجاد مقاومت به فاویپیراویر نیست که در مطالعات بالینی تایید شده است. این امر Avifavir را نه تنها از محصولات بیولوژیکی بسیار خاص، بلکه از بسیاری دیگر از آنالوگ های نوکلئوزیدی متمایز می کند.گروه شرکت‌های ChemRar، توسعه‌ دهنده داروی روسی ضد کرونا، آویفاویر (INN: favipiravir)، اثربخشی آن را در برابر گونه‌ های مختلف سارس-کوو-۲ از جمله دلتا و اُمیکرون اعلام کرد.آویفاویر روی سیستم‌ های تکثیر ژنتیکی بسیار حفاظت‌ شده ویروس‌ های RNA (RdRp)، غیر حساس به جهش‌ ها و به یکباره از طریق سه مکانیسم مکمل عمل می‌ کند، در نتیجه عفونت ویروسی را کاملاً مسدود می‌کند.علاوه بر این، ویروس حتی پس از مواجهه طولانی مدت با سلول های آلوده قادر به ایجاد مقاومت در برابر فاویپیراویر نیست که در مطالعات بالینی تایید شده است. این امر Avifavir را نه تنها از محصولات بیولوژیکی بسیار خاص، بلکه از بسیاری دیگر از آنالوگ های نوکلئوزیدی که سویه های مقاوم بالینی به سرعت در حال ظهور هستند، متمایز می کند.مشکل شروع سریع جهش ها به ویژه مشخصه ویروس های (آراِن اِی) است که شامل ویروس سارس-کوو-۲ می شود. بیشتر جهش ها در ساختار پروتئین سنبله ظاهر می شوند، به ویژه در دو بخش کلیدی آن که توسط سیستم ایمنی بدن انسان شناسایی می شوند.یک متاآنالیز ۲۳ مطالعه روی فاویپیراویر در درمان کرونا نشان می‌دهد که با استفاده در اوایل بیماری، ۴۷ درصد بهبود یافته است. تجزیه و تحلیل در لینک موجود است: https://c19favipiravir.com/meta.htmlدر ژوئن ۲۰۲۰، متخصصان گروه شرکت های ChemRar با حمایت صندوق سرمایه گذاری مستقیم روسیه (RDIF، صندوق سرمایه گذاری مستقل فدراسیون روسیه)، توسعه یافتند و اولین کسانی بودند که در جهان به بازارهای روسیه و بین المللی معرفی شدند. یک داروی ضد ویروسی مستقیم Avafavir® (mn: favipiravir) برای درمان عفونت جدید کروناویروس ...اثربخشی این دارو در یک مطالعه بالینی کامل در روسیه با شرکت ۴۶۰ بیمار با تشخیص تایید شده کروناویروس به اثبات رسیده است.Avifavir® به بیش از ۱۵ کشور در سراسر جهان تحویل داده می شود.مطالعات بالینی آویفاویر اثر ضد کروناویروس این دارو، توانایی تسکین علائم و کاهش طول دوره بیماری را به نصف در مقایسه با درمان استاندارد نشان داده است.به خصوص: علاوه بر این، نتایج استفاده از آویفاویر در بیماران مبتلا به کووید-۱۹ در عمل بالینی واقعی به دقت تحت نظارت است.تجزیه و تحلیل گذشته نگر از اثربخشی و ایمنی ۴۰۰۰۰ بیمار تحت درمان با فاویپیراویر به صورت سرپایی و در یک بیمارستان در حال حاضر در حال انجام است.در سال ۲۰۲۰-۲۰۲۱ پتانسیل فاویپیراویر در مبارزه با عفونت کروناویروس به طور فعال در بیش از ۵۰ مطالعه بالینی شامل حدود ۵۰۰۰ بیمار در روسیه، ژاپن، چین، هند، تایلند، ترکیه، ایران، عربستان سعودی، اتحادیه اروپا و آمریکای لاتین مورد مطالعه قرار گرفته است. امروزه، PubMed، یک پایگاه بین‌ المللی از نشریات پزشکی و بیولوژیکی، حاوی نزدیک به ۹۰۰ مقاله بررسی شده مرتبط با تحقیقات فاویپیراویر است. حداقل ۷۰۰ مورد از آنها در یک سال و نیم گذشته منتشر شده است. این انتشارات علمی اثربخشی و ایمنی بالای فاویپیراویر را به عنوان درمانی برای کووید-۱۹ مورد بحث قرار می‌دهند.رابرت ردفیلد ویروس شناس مشهور آمریکایی، مدیر مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های عفونی ایالات متحده (۲۰۱۸-۲۰۲۱)، خاطرنشان می کند: اثربخشی آویفاویر در برابر کووید-۱۹ در آزمایشات بالینی و عمل پزشکی ثابت شده است. اخیراً داروهای ضد ویروسی با اثر مستقیم دیگری ساخته شده است. مطالعه ترکیب آویفاویر با سایر داروهای ضد ویروسی مانند پاکلووید (Pfizer) ممکن است گزینه‌ های درمانی بهتری را برای افرادی که در معرض خطر بالاتر پیشرفت بیماری کووید-۱۹ هستند ارائه دهد و خطر جهش های ویروسی مقاوم به دارو را کاهش داده و زمان پس از تشخیص را افزایش می دهد که درمان می تواند مؤثر باشد.تا به امروز، این دارو به خوبی مورد مطالعه قرار گرفته است و مجموعه وسیعی از اطلاعات در متون علمی در مورد جنبه های مختلف فاویپیراویر - مکانیسم های اثر، فعالیت های in vitro و in vivo، اثربخشی بالینی، ایمنی، هزینه- انباشته شده است. اثربخشی، پتانسیل استفاده ترکیبی، روش های کنترل تحلیلی و غیره.در یک سری آزمایش‌های بالینی در سال‌های ۲۰۲۰-۲۰۲۱، شواهد عینی برای اثربخشی و ایمنی فاویپیراویر در درمان کووید-۱۹ به دست آمد. در آغاز دوره درمان در روزهای اول بیماری، دارو به میزان قابل توجهی میزان بقای بیماران را افزایش می دهد، بار ویروسی، نیاز به تهویه مکانیکی و طول مدت بستری را کاهش می دهد.پیوندهایی به مطالعاتی که اثربخشی فاویپیراویر را در درمان کووید-۱۹ تأیید می کند:۱. در یک کارآزمایی بالینی تصادفی چند مرکزی فاز II / III در بیماران مبتلا به کووید-۱۹ متوسط ​​(NCT۰۴۴۳۴۲۴۸)، آوافاویر پاکسازی موثر ویروس سارس-کوو-۲ را در ۶۲.۵ درصد از بیماران در عرض ۴ روز ارائه کرد، ایمن و به خوبی تحمل شد. ایواشچنکو A.A و همکاران آویفاویر برای درمان بیماران مبتلا به کروناویروس متوسط ​​۲۰۱۹(کووید-۱۹): نتایج موقت مرحله II / III کارآزمایی بالینی تصادفی چند مرکزی. Clin Infect Dis. ۲۰۲۱ آگوست ۲؛ ۷۳ (۳): ۵۳۱-۵۳۴. doi: ۱۰.۱۰۹۳ / cid / ciaa۱۱۷۶.). در حال حاضر، فرصتی برای خلاصه و تکمیل داده های گروه شرکت های ChemRar در مورد استفاده از دارو و نتایج تحقیقات علمی در مقیاس بزرگ آن در سراسر جهان وجود دارد.۲. یک متاآنالیز سیستماتیک از ۱۱ مطالعه بالینی نشان داده است که فاویپیراویر به طور موثر ویروس سارس-کوو-۲ را تا روز ۷ پاک می کند و در عرض ۱۴ روز باعث بهبود بالینی می شود (Manabe و همکاران Favipiravir برای درمان بیماران مبتلا به کووید-۱۹: یک مرور سیستماتیک و متاآنالیز BMC Infect Dis ۲۰۲۱؛ ۲۱ (۱): ۴۸۹.).۳. در یک مطالعه فاز III تصادفی، کور و کنترل شده با دارونما که کارایی و ایمنی فاویپیراویر را در ۱۵۶ بیمار کووید-۱۹ مبتلا به پنومونی متوسط ​​(ژاپن) ارزیابی کرد، میانگین زمان بهبودی بیمار در گروه فاویپیراویر ۱۱.۹ روز و ۱۴.۷ روز بود. در گروه دارونما، با یک تفاوت آماری معنی‌ دار (۰۱۳۶/۰=p) (شینکای ام. و همکاران، اثربخشی و ایمنی فاویپیراویر در بیماران مبتلا به پنومونی متوسط ​​کووید-۱۹ بدون اکسیژن‌ درمانی: کارآزمایی بالینی فاز III تصادفی‌ سازی شده. Infect Dis Ther. ۲۷ آگوست ۲۰۲۱؛ ۱-۲۱.).۴. گنجاندن فاویپیراویر در پروتکل ملی درمان کووید-۱۹ در ترکیه منجر به کاهش معنی‌دار و معنی‌دار آماری در میزان پذیرش در بخش مراقبت‌های ویژه از ۲۴ درصد به ۱۲ درصد شد (نرخ پذیرش ICU در Guner و همکاران استانبول به دنبال افزودن فاویپیراویر به پروتکل ملی درمان COVID-۱۹ North Clin Istanb. ۲۰۲۱؛ ۸ (۲): ۱۱۹.).۵. در یک مطالعه گذشته نگر که در بیمارستان های دولتی تخصصی عربستان سعودی انجام شد، میانگین زمان ترخیص بیماران کووید-۱۹ در گروه فاویپیراویر ۱۰ روز بود، در مقابل ۱۵ روز در گروه نگهدارنده، در طیف شدت کووید-۱۹ (Alamer) و همکاران، اثربخشی و ایمنی فاویپیراویر در مقایسه با مراقبت‌های حمایتی در بیماران مبتلا به کووید-۱۹ متوسط ​​تا بدحال: یک مطالعه گذشته‌نگر با تجزیه و تحلیل حساسیت منطبق با امتیاز تمایل / Curr Med Res Opin. ۲۰۲۱؛ ۳۷ (۷): ۱۰۸۵.).۶. در یک مطالعه تصادفی، موازی و چند مرکزی فاز III روی ۱۵۰ بیمار مبتلا به کووید-۱۹ خفیف تا متوسط ​​در هند، زمان متوسط ​​تا توقف ریزش ویروس ۵ روز در مقابل ۷ روز و زمان متوسط ​​تا درمان بالینی بود. برای فاویپیراویر و کنترل به ترتیب ۳ روز در مقابل ۵ روز بود (Udwadia و همکاران. اثربخشی و ایمنی فاویپیراویر، یک مهارکننده خوراکی RNA پلیمراز وابسته به RNA، در COVID-۱۹ خفیف تا متوسط: یک تصادفی، مقایسه ای، باز -برچسب، چند مرکزی، کارآزمایی بالینی فاز ۳. Int J Infect Dis. ۲۰۲۱؛ ۱۰۳: ۶۲.).۷. فاویپیراویر در درمان کووید-۱۹ خفیف تا متوسط در بیماران سرپایی و بیماران بستری در بیمارستان کارایی و ایمنی را نشان داده است: میانگین زمان بهبود بالینی ۶.۰ روز (IQR ۴.۰؛ ۹.۳) در گروه فاویپیراویر و ۱۰.۰ (IQR ۵.۰؛ ۲۱.۰) بود. روز در گروه SOC. میزان حذف ویروس در روز ۵ در گروه فاویپیراویر به طور قابل توجهی بیشتر از گروه SOC بود: ۸۱.۲% در مقابل ۶۷.۹% (RR ۱.۲۲؛ ۰۵% CI: ۱.۰۰-۱.۴۸؛ P=۰.۰۲۲). (مرحله ۳ کارآزمایی کروناویر (فاویپیراویر) در بیماران مبتلا به کووید-۱۹ خفیف تا متوسط. Am J Transl Res ۲۰۲۱;۱۳(۱۱):۱۲۵۷۵-۱۲۵۸۷).

