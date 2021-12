نوشابه گازدار روند پیری را تسریع می کند

https://ir.sputniknews.com/20211227/نوشابه-گاز-دار-روند-پیری-را-تسریع-می-کند-9661450.html

پورتال Eat This, Not That نوشت که دانشمندان دانشگاه کالیفرنیا در سانفرانسیسکو دریافتند که نوشیدنی های شیرین گاز دار است که می توانند روند پیری را تسریع کند. 27.12.2021, اسپوتنیک ایران

به گزارش اسپوتنیک، کارشناسان اعلام کردند که مطالعات مربوطه دو بار در سالهای 2014 و 2021 انجام شده و نتایج به‌ دست‌ آمده در دور اول به طور کامل در دور دوم تأیید شده است. در مجموع بیش از 5000 نفر بین 20 تا 65 سال در این مطالعات شرکت کردند.به گفته دانشمندان، پس از مصرف نوشابه حاوی قند در گلبول های سفید خون افراد، تلومرها کوتاهتر شدند. تا به امروز، کاهش اندازه تلومر است که با کاهش امید به زندگی همراه است. در این گزارش آمده است: مصرف منظم نوشابه‌های حاوی شکر می‌تواند استرس بیشتری بر مکانیسم‌های کنترل متابولیک قند وارد کند و همچنین پیری بافت سلولی را تسریع کند.

