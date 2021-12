https://ir.sputniknews.com/20211217/یکی-از-علت-های-غیرمنتظره-پیری-شناسایی-شده-است-9578289.html

ممکن است تماشای بیش از حد تلویزیون به افزایش خطر زوال شناختی و از دست دادن مهارت های فکری در سنین بالاتر به دلیل کاهش میزان ماده خاکستری در مغز منجر شود. 17.12.2021, اسپوتنیک ایران

به گزارش اسپوتنیک، این مطلب را پورتال Eat this, Not That! (این را بخور، نه آن را!) با استناد به پریا پالتا، متخصص مغز و اعصاب در مرکز پزشکی ایروینگ دانشگاه کلمبیا نوشته است.این متخصص گفت: "نتایج ما نشان می‌دهند که تماشای بیش از حد تلویزیون، که نشانه‌ای از سبک زندگی کم تحرک محسوب می‌شود، ممکن است با کاهش توانایی‌های شناختی مغز مرتبط باشد."دانشمندان دومین عامل پیری سریع را استفاده مکرر و طولانی مدت از اینترنت می دانند. کاربران بیش از حد فعال نه تنها از کمبود فعالیت بدنی رنج می برند، بلکه در معرض "نور آبی" صفحه نمایش کامپیوتر و گوشی های هوشمند نیز قرار می گیرند.

