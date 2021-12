https://ir.sputniknews.com/20211210/ترامپ-به-نتانیاهو-فحش-داد-و-او-را-به-خیانت-متهم-کرد-9512643.html

ترامپ به نتانیاهو فحش داد و او را به خیانت متهم کرد

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر سابق اسرائیل را مورد فحاشی قرار داده و گفت که از زمانی که وی انتخاب جو بایدن را به عنوان رهبر... 10.12.2021, اسپوتنیک ایران

2021-12-10T11:18+0330

2021-12-10T11:18+0330

2021-12-10T11:18+0330

سیاسی

جهان

به گزارش اسپوتنیک، ترامپ در مصاحبه با بارک راوید، خبرنگار اکسیوس گفت: "اولین کسی که به (بایدن) تبریک گفت، بی بی نتانیاهو بود، مردی که من بیش از هرکس دیگری که با آنها سر و کار داشتم ، برایش خوبی کردم... بی بی می توانست سکوت کند. او اشتباه فاحشی را مرتکب شد.".راوید دو مصاحبه در آوریل و ژوئیه با ترامپ انجام داد . خبرنگار آمریکایی بر اساس این مطالب و سایر مطالب، کتاب "صلح ترامپ: توافقات ابراهیمی و سازماندهی مجدد خاورمیانه" را نوشت. ("Trump's Peace: The Abraham Accords and the Reshaping of the Middle East"). ویدئوی پیام نتانیاهو به بایدن توسط ملانیا همسر ترامپ به وی شان داده شد.ترامپ گفت: "از آن زمان، من با او صحبت نکرده ام. لعنت به وی..." - رئیس جمهور سابق آمریکا در عین حال تاکید کرد که "هنوز از نتانیاهو خوشش می آید اما او آدم "وفاداری" نیست.ترامپ افزود، برخلاف نتانیاهو، ولادیمیر پوتین و ژایر بولسونارو روسای جمهور روسیه و برزیل بلافاصله به رهبر آمریکا تبریک نگفتند، زیرا آنها "احساس کردند که در انتخابات تقلب شده است."اما روزنامه کسیوس اشاره می کند، نتانیاهو در واقع اولین رهبر نبود که انتخاب بایدن را تبریک گفت. او بیش از 12 ساعت پس از اعلام نتایج انتخابات توسط رسانه های آمریکایی منتظر ماند.انتخابات چهل و ششمین رئیس جمهور ایالات متحده 3 نوامبر 2020 برگزار شد و در آن بایدن نامزد حزب دموکراتبه پیروزی رسید. ترامپ جمهوری خواه تا آخرین لحظه شکست در انتخابات را نپذیرفت و از شرکت در مراسم تحلیف بایدن امتناع کرد - چنین حادثه ای برای اولین بار در 150 سال گذشته رخ داد. انتخابات بعدی ریاست جمهوری آمریکا قرار است در سال 2024 برگزار شود.

2021

سیاسی, جهان