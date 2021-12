https://ir.sputniknews.com/20211203/اپل-از-فهرست-بهترین-بازی-ها-و-اپلیکیشن-های-سال-2021-رونمایی-کرد-9449270.html

شرکت آمریکایی اپل فهرستی از 15 بازی و اپلیکیشن برتر سال 2021 را برای دستگاه های خود منتشر کرد. 03.12.2021, اسپوتنیک ایران

به گزارش اسپوتنیک، این شرکت تاکید کرد، اپلیکیشن هایی که در بین بهترین ها قرار گرفتند به کاربران کمک کردند تا در علایق خود غوطه ور شده، فرصت های خلاقانه جدیدی را کشف کرده و تجربیات جدیدی کسب کنند.امسال، این شرکت برنامه‌ها و بازی‌هایی را که توسط تیم اپ استور به دلیل "کیفیت استثنایی، فناوری نوآورانه، طراحی خلاقانه و تأثیر فرهنگی مثبت" شناخته شده‌اند، به‌عنوان برنده معرفی کرد.در میان بهترین بازی‌ها، شبیه‌ساز بقا Among Us است که اپل می گوید: "کاربران را تشویق می‌کند تا به صحبت باهم و گوش دادن به حرفهای یکدیگر بپردازند". این شرکت همچنین برنامه دوست یابی Bumble، نرم افزار طراحی سفارشی Canva و برنامه EatOkra را که فهرستی از رستوران ها و غذاخوری های متعلق سیاه پوستان است، جزو بهترین ها می داند.علاوه بر این، لیست بهترین ها شامل بازی برای آیفون League of Legends: Wild Rift، بازی iPad Marvel Future Revolution و اپلیکیشن iPad برای ویرایش حرفه ای ویدیو LumaFusion است.

