اولین ویدئوی تاریخ وبگاه یوتیوب

یکی از سه بنیانگذار یوتیوب، ۱۶ سال پیش نخستین ویدئوی این سایت را منتشر کرد. 02.12.2021, اسپوتنیک ایران

2021-12-02T13:00+0330

2021-12-02T13:00+0330

2021-12-02T13:12+0330

https://cdnn1.img.ir.sputniknews.com/img/07e5/09/1d/8322082_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e0c9a6f9663f0a7b9dfb3fdcf7c66635.jpg

به گزارش اسپوتنیک، جاوید کریم، یکی از سه بنیانگذار یوتیوب است.او عصر روز ۲۳ آوریل ۲۰۰۵ و بعد از راه اندازی این وبگاه، اولین ویدئوی یوتیوب را با عنوان 'من در باغ وحش' (Me at the zoo) بارگذاری و منتشر کرد.این ویدئوی ۱۹ ثانیه ای تا امروز بیش از ۲۰۸ میلیون بار دیده شده است.

2021

