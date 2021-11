https://ir.sputniknews.com/20211127/چرا-حراجمعه-فقط-دو-روز-است-9385052.html

چرا حراجمعه فقط دو روز است؟

دو روز گذشته اگر در تهران تردد داشتید قطعا ملاحظه می کردید که خیابان ها به صورت غیر عادی شلوغ شده و بسیاری از مردم در حال خرید جنونی می باشند.دلیل اش هم این...

بدعت "جمعه سیاه" یا "حراجمعه" یا "جشنواره پاییزی" یا... هر چه بخواهید نام اش را بگذارید این روزها به فضای بازار ایران هم سرایت کرده.خوب است، حد اقل مردم یکی دو روز بتوانند کالا را با شبه قیمت واقعی اش بخرند.گذشته از بحث های فلسفی در باره اینکه آیا باید از شگرد های فروش در دیگر کشورها تبعیت کرد یا نه، نفس اینکه فروشگاه ها تخفیف های بالایی برای کالا قایل شوند و مردم بتوانند کالا را با قیمت مناسب تر خرید کنند عمل بسیار خوبی است.حال برخی می گویند چه شده که مردمی که تا به همین دیروز می نالیدند که پول ندارند به یکباره پول دستشان آمده و به این شکل خرید می کنند و برخی نیز می پرسند خوب اگر فروشگاه ها می توانند کالا را با این قیمت ها بفروشند، چرا دیگر ایام سال چنین کاری را نمی کنند و چرا اصولا کالا را اینقدر گران می فروشند؟البته همین نکته آخر برای بنده نیز یک سوال است.به هر حال همه قبول داریم که کاسب جماعت سود نکند قطعا ضرر نخواهد کرد و حد اقل در ایران امکان ندارد کالایی را زیر قیمت خرید آن به فروش برساند.پس یعنی حتی با این قیمت هایی که به قول معروف اینها مدعی می باشند آتیش زده اند به مالشان باز هم سود کرده اند.ولی بد نیست که یک گریزی به فلسفه این نوع حراج ها و فروش ها بزنیم.امروزه یکی از مهم ترین و اصلی ترین مشاغل در بسیاری از کشورهای سرمایه دار همانا شغل بازاریابی و فروشندگی و تبلیغات کالا و اداره مشاغل است.شما اگر بهترین کالای دنیا را تولید کنید اگر تیم فروشنده خوب و تبلیغات خوب و تیم مدیریتی خوب نداشته باشید امکان ندارد در بازار بتوانید فعالیت کنید.بزرگترین تجارت های جهان هم امروزه به همین سه رکن وابسته هستند.امروزه بزرگترین تشکیلات فروشگاه های زنجیره ای در جهان که به نام وال مارت معروف هستند از یک مغازه کوچک نقلی در آرکانساس آمریکا کارشان شروع شده و ایده سام والتون موسس این ابرشرکت خرده فروشی "سود کمتر و فروش بیشتر" بود.امروزه هم دیگر اکثر شرکت های جهان این ایده را الگوی کار خود کرده اند.البته بسیاری از بازاری های قدیمی ایران هم با این ایده کار می کردند و خوب جزو آموزه های اسلامی این است که تاجر منصف باشد و به دنبال سود های غیر متعارف نباشد.عبارتی از سید جمال الدین اسد آبادی هست که می گوید "به غرب رفتم اسلام دیدم ولی مسلمان ندیدم و به مشرق برگشتم اسلام ندیدم، ولی مسلمان دیدم".اگر تجار ما به همان تعالیم اسلامی خود در تجارت و فروش کالا بسنده کنند قطعا هم دنیا را به دست می آورند و هم آخرت اما جای تاسف دارد که برخی تجار فقط به دنبال دنیا هستند و به فکر آخرت خود نیستند و با هر دوز و کلکی شده می خواهند کالای خود را با بالاترین سود به مردم بفروشند.برخی حتی پا را فراتر گذاشته و کار را به کلاهبرداری هم می کشانند و بسیاری از کالاهای بنجل و یا تقلبی و یا... را با قیمت های گذاف با هزار آیه و قسم به مردم می فروشند.البته قطعا با چنین افرادی برخود داشته اید.اصل مطلب در این است که در عموم کشورهای غربی که بحث "جمعه سیاه" هم از آنجا نشآت گرفته حساب کتاب مدیریتی بر اساس معیارهای علمی بنا شده و نه معیار های دنیوی و همه شرکت های موفق و ثروتمند به استناد همین معیارها به ثروتمند ترین شرکت ها و موسسات جهان تبدیل شده اند.چون اصل تجارت این کشورها به رقابت وابسته است و حکومت ها وظیفه نظارت بر رقابت سالم را به عهده دارند و فقط خود را مجاز می دارند سیاست گذاری کنند تا مقررات رقابت از طرف همه رعایت شود و چیزی به عنوان احتکار بازار وجود نداشته باشد، رقابت معمولا در اخذ حد اقل سود از کالا می باشد.یعنی مبنای عمل و موفقیت همه شرکت ها این است که نهایت کمترین سود ممکن را بگیرند و تلاش کنند با فروش بیشتر سود بیشتر داشته باشند.طبیعتا برای فروش بیشتر هم آنها نیاز دارند تا فضای مصرفی در جامعه ایجاد کنند و خوب با تبلیغات خود این فضای مصرفی را ایجاد می کنند.معیار قیمت گذاری شرکت های خرده فروشی هم عموما بر اساس سیستمی به عنوان سیستم حسابىاري FIFO می باشد.آنهایی که حسابداری خوانده اند و یا از اصول حسابداری مطلع هستند می دانند ما دو سیستم محاسبه قیمت کالا داریم.یکی FIFO (First In First Out) است و دیگری LIFO (Last In First Out) است و فقط برای اینکه خوانندگانی که با سیستم های حسابداری آشنایی ندارند متوجه شوند جریان چیست باید بگویم در سیستم FIFOقیمت کالا به ترتیب بر اساس کالای قدیمی تر تا به کالای جدید تر محاسبه می شود و در LIFO بر عکس.یعنی در سیستم FIFO اگر مغازه دار یا تاجری یک کالا را یکسال پیش با قیمت 1000 تومان خریده و بعد دوباره همان کالا را با قیمت 1200 تومان خریده و بعد با 1400 تومان، وقتی که کالا هایش را می فروشد اولین کالایی که فروش می رود را بر اساس همان هزار تومان حساب می کند و سود برداشت می کند دومی را بر اساس 1200 تومان و بعدی را بر اساس 1400 تومان.در سیستم LIFO ساختار معكوس است و اولين فروش بر اساس خرید 1400 تومان محاسبه مي شود و بعدی با 1200 تومان وآخری با 1000 تومان، در این ساختار پس از فروش کالای اولیه که با قیمت بالاتر خریداری شده کالای دیگر در ساختار تبلیغات روانی ای به نام حراج با قیمت پایین تر فروش می رود.در همه حالت ها سود خورده فروش تامین می شود.شاید هم برای شما آشنا باشد که مثلا به مغازه ای می روید و کالایی را می خواهید بخرید و فروشنده به شما می گوید این جنس خرید قدیم است و به این دلیل قیمت ارزانتر می توانم به شما بدهم.اگر واقعا این کار را انجام دهد که باید دعایش کرد و از خدا خیرش را خواست چون در کاسبی به اصول شرعی دین خود عمل کرده.اما متاسفانه در ایران بسیاری خورده فروش ها همه کالای خود را به قیمت جدید می فروشند و علیرغم اینکه خرید آنها به قیمت قدیم بوده چون قیمت های جدید به آنها سود بیشتری می دهد به دنبال سود بیشتر می روند.در کشورهای غربی که جمعه سیاه دارند چون اصل بر گردش و فروش بیشتر کالا است معمولا شرکت ها در پایان هر سال به دنبال آن هستند که آمار تعداد کالایی که می فروشند را بیشتر کنند وهم اینکه برخی کالایی که به دلیل اینکه قرار است مدل های جدید اش به بازار بیاید را سریعتر از انبارشان خالی کنند تا جا برای کالای جدید باز شود و به همین دلیل وقتی که سود اصلی شان را کرده اند کالای باقیمانده را به هر قیمتی شده می فروشند، حتی زیر قیمت خرید، که آن را به عنوان مازاد سود به حساب می آورند.اما متاسفانه در ایران اینگونه نیست، عموما هم برخی از کاسبان ابتدا سود های باد آورده به دست می آورند و بعد تلاش می کنند کالای بنجل خود را به مردم قالب کنند و آنها را نیز با سود قابل توجهی و نه بدون سود به فروش می رسانند.برخی هم به دلیل وجود احتکار در برخی کالاها هر چه قدر بتوانند از مردم سود می گیرند و رحم هم نمی کنند.به همین دلیل هم هست که می توان تصور کرد ارزش کالایی که این تجار در حال فروش به مردم می باشند همان قیمتی است که در حراجمعه به فروش می رسد و قیمت های دیگر همه اش سود غیر منصفانه ای است که بسیاری به دنبال آن می باشند.در این شرایط هم هست که می گوییم اگر مسلمان نیستید حد اقل انسان باشید و با هم نوع خود مانند گرگ و شغال رفتار نکنید و در این شرایط وانفسا که مردم در شرایط اقتصادی بد هستند حد اقل از گوشت و خون همدیگر نکنید، به خدا اگر سود کمتر کنید و فروش بیشتر داشته باشید صاحب همان خانه و ماشین و امکانات رفاهی هم می شوید شاید هم بیشتر.

