ارزان ترین موشک جهان برای اولین بار به مدار زمین رسید + ویدئو

LAUNCH! Astra Rocket 3 (LV0007) launches on a test flight from LP-3B at the Pacific Spaceport Complex in Kodiak, Alaska



Overview:https://t.co/u74HsT7aYD



Livestream:https://t.co/6eh9kB3SqY #AstraPartner pic.twitter.com/7qXCwD9TP5